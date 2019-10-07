Водитель под Белгородом сбил насмерть трех велосипедистов

В Белгородской области полиция ведет поиски водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП. В аварии погибли три велосипедиста. ДТП произошло в Ровеньском районе.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой представителя УМВД по региону.

«На месте происшествия работает следственная оперативная группа», – сказал представитель ведомства.



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