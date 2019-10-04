Российские космонавты рассказали о сновидениях на орбите

Космонавтам, работающим на Международной космической станции, практически не снятся сны из-за того, что они много работают и сильно устают, рассказали российские космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.

Они вышли на прямую связь с пресс-центром МИА «Россия сегодня» в ходе презентации совместного проекта госкорпорации «Роскосмос» и МИА «Россия сегодня» по поддержке нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

«Я дома на Земле вижу сны довольно редко, и здесь так же. Просто тут весь день крутишься во всех смыслах, поэтому только добраться до своей каюты», – приводит слова Скрипочки РИА «Новости».

Скворцов рассказал, что совсем не помнит, какие сны ему снились во время первого полета, он полагает, что это было следствием физической усталости.

Космонавт находится на МКС уже в третий раз и ему «снятся сны иногда», он также отметил, что в невесомости очень удобно спать.

«Не надо переворачиваться с боку на бок. Все время находишься в легком подвешенном состоянии. У меня ощущение от сна, это проваливаешься в колодец, проваливаешься куда-то, а потом утром просыпаешься чаще всего под будильник», – рассказал Скворцов.

Кроме того, Скворцов также рассказал, с какими проблемами сталкиваются космонавты-новички, впервые оказавшиеся на МКС.



«Первое, с чем сталкивается космонавт, когда прилетает сюда... это твоя мышечная идеомоторная память. Здесь движения должны быть совершенно другие. И очень часто твоя мышечная сила мешает тебе двигаться в невесомости... Сразу видно вновь прилетевшего или человека, который уже достаточно долго провел на станции», – рассказал российский космонавт.

Также проблемой для новичков являются улетающие предметы. «Поэтому надо знать на станции места, где всегда можно найти предметы, которые улетели. В основном, это вентиляционные решетки, где засасывается воздух», – добавил Скворцов.

В данный момент на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

При этом на МКС впервые с 2015 года увеличилась численность экипажа до девяти человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД