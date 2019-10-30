Политолог рассказал, когда Россия «прищемит хвост» американцам в Сирии

«Проблема сирийских нефтяных месторождений имеет значение в региональном контексте, но едва ли может стать предметом большой международной игры. Сирия все-таки не крупная нефтедобывающая страна», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя обещание вице-президента США Майкла Пенса не пустить Россию к нефтяным полям на Севере Сирии.

«Заявление Пенса, как мне кажется, связано с тем, что администрация Трампа после решения не поддерживать курдов и отойти с тех позиций, которые они занимали, подвергается очень острой критике в Соединенных штатах», – рассказал научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Потому, продолжает эксперт, для Пенса и Трампа важно показать в духе их политической логики и философии, что Америка все равно извлекает дивиденды. «Выглядит это так: мы уходим из Сирии, победив террористов и убив самого главного бандита, при этом мы удерживаем нефть, чтобы она работала на нас, а не на наших противников. Трамп полагает, что именно этого от него ждут избиратели. Возможно, он и прав», – добавил Лукьянов.

При этом собеседник трактовал заявление Пенса как «глубоко антиправовое». «И я думаю, что это не последнее заявление Соединенных штатов, которое адресовано прежде всего к собственной аудитории и избирателям», – предположил политолог.

В то же время Лукьянов считает, что России сейчас не стоит добиваться ухода США с сирийских нефтяных полей. «Безусловно, в перспективе стоит задача восстановления территориальной целостности Сирии. Не уверен, что это возможно, но цель такая будет стоять», – продолжил эксперт.

По его словам, ситуация в Сирии и вокруг нее «хрупкая и зыбкая», а сильная сторона российской политики на Ближнем Востоке заключается в том, что Москва умеет четко определять приоритеты и распределять ресурсы для достижения своих целей.

«Главная задача сейчас – это стабилизация договоренностей с Турцией, а также договоренностей Асада с курдами на предмет того, как они будут сосуществовать в единой Сирии. Это довольно сложно», – считает Лукьянов.

«Но когда эти процессы завершатся – Москва и Дамаск укрепят свои позиции, укрепятся отношения с Турцией. И вот только тогда можно попытаться прищемить хвост американцам. А сейчас это нецелесообразно и не соответствует тем задачам, которые Россия ставит», – заключил политолог.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят, чтобы нефтяные месторождения на севере Сирии перешли под контроль России, Ирана или правительства страны.

«Не заблуждайтесь: <...> президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что американские силы будут оставаться в Сирии. Мы будем использовать эти силы прежде всего для того, чтобы обеспечить охрану нефтяных полей в Северной Сирии», – заявил Пенс.

В российском МИДе отметили, что США, захватив нефтяные месторождения в Сирии, нарушили международное право.Незаконной является и «эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия», о чем говорят даже американские эксперты, подчеркнул в своем выступлении глава МИД России Сергей Лавров.

Напомним, Минобороны России заявило, что США занимаются «международным государственным бандитизмом», удерживая под контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии. Ведомство также опубликовало доказательство контрабанды США нефти из Сирии.

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