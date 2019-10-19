Стало известно, что мать продавала ребенка-маугли в Орле педофилам

СМИ сообщили подробности истории 11-летней девочки-маугли из Орловской области, которую ранее доставили в больницу в истощенном состоянии.

«Этого ребенка мать всячески прятала. Дома держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», – сообщает «Орелtimes».

Источник издания уточнил, что девочка – восьмой ребенок в семье, других ранее уже забрали органы опеки. Кроме того, отмечается, что мать ребенка страдает алкогольной зависимостью.

В больнице изданию рассказали, что вместо того, чтобы разговаривать, ребенок лает и воет. Также девочка отказывается спать на кровати, забиваясь вместо этого в угол палаты.

Накануне сообщалось, что в Орле в больницу доставлена 11-летняя девочка в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития.