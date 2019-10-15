Названа самая совершенная женщина в мире

Лицо американской супермодели Беллы Хадид наиболее приближено к «золотому сечению», заявил пластический хирург Джулиан Де Сильва по итогам своего исследования.

Хирург рассчитал по формуле «золотого сечения» пропорции лиц знаменитостей, замерив расположение их носа, губ, подбородка. Лицо Беллы Хадид оказалось приближено к «золотому сечению» на 94, 35%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

«Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку – 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%», – сказал хирург.

На втором месте оказалась певица Бейонсе (92,44%), на третьем – актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый идеальный по параметрам нос.

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

По словам Де Сильва, новые способы компьютерного сопоставления могут помочь найти ответ на вопрос о том, что делает человека физически привлекательным, а также лучше планировать операции пациентов.

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