Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» от СФО и УрФО

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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки

Очередное заявление Анатолия Чубайса оказалось столь же скандальным, как и многие другиеФото: Антон Новодережкин/ТАСС
Всю прошлую неделю страна возмущенно обсуждала новое заявление бывшего главного электрика страны Анатолия Чубайса. Внешне посыл главы Роснано выглядит благородно: он предложил свой рецепт того, как заставить богатых платить за электроэнергию больше, а для бедных оставить все как есть. Однако так ли все просто на самом деле? Подробности...
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Почему в России не возненавидели Трампа

При Трампе США стали продавать воюющей Украине оружие, чего не делали при ОбамеФото: Shelley Lipton/Zuma/Global Look Press
Ровно два года назад Дональд Трамп вступил в должность президента. Его противники внутри Америки ждали от этого катастрофы, а в России многие надеялись на улучшение отношений с США. Однако не произошло ни того, ни другого: американская экономика растет, а отношения Вашингтона с Москвой продолжают ухудшаться. Неужели «агент Дональд» провалил задание ГРУ? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

Катапультирование является для летчика наиболее жестким и сложным способом покидания воздушного судна, подчеркивают экспертыФото: РИА Новости
Из четырех катапультировавшихся летчиков Су-34, столкнувшихся над Японским морем, спастись удалось лишь одному. Двое погибли, запутавшись в элементах парашютной системы, а один так и не был найден. Между тем Су-34 оснащен одной из лучших в мире систем катапультирования, а у каждого пилота есть автоматическая аварийная радиостанция. Почему не удалось спасти бесценные жизни боевых летчиков и как ВКС научиться это делать? Подробности...
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Украине предсказали глобальную катастрофу

Прогноз украинских ученых напоминает сценарий голливудского фильма катастрофФото: Doosaboo Film
Украинские ученые предсказали своей стране потоп. Одессе, Херсону, Мариуполю и еще нескольким десяткам городов грозит оказаться под водами Черного и Азовского морей. Авторы прогноза из центра «Экодия» пророчат наводнение и Крыму, не забыв упомянуть, что полуостров – «украинский». Действительно ли изменение климата приведет к таким последствиям и грозят ли они России? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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У элиты США не получается наказать Дональда Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Исполнилось два года со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов. Мейнстримные СМИ, само собой, привычно критиковали хозяина Белого дома. К годовщине подготовили очередное «разоблачение» президента. Подробности...

Невозможно представить китайского Солженицына

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Большинство антисоветских легенд, мифов, иллюстрирующих их цифр, с самой перестройки и до сих пор имеющих хождение, восходят к эмиграции. Шаламовское определение Солженицына как «орудия холодной войны» – вовсе не фигура речи. Подробности...
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Как мы становимся Иудами для самих себя

Егор Холмогоров, Публицист
Паутиной соцсетей мы охотно окутываем себя сами. Она годна и для целей маркетинга, и в интересах корпораций, и спецслужб, и неизвестно для какого еще зла. По большому счету, мы встали на стезе цифровой разведки в режим самообслуживания. Подробности...
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

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          Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» от СФО и УрФО

          21 января 2019, 10:33

          Текст: Ольга Никитина

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          В воскресенье, 20 января, завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском и Уральском федеральных округах; вечером эксперты подвели итоги и составили списки финалистов от СФО и УрФО.

          Так, из регионов СФО в финал вышли:

          Авдеев Максим Евгеньевич (Иркутск, Иркутская область, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области);

          Альтергот Владимир Рихардович (Красноярск, Красноярский край, АО «Валента Фармацевтика»);

          Бакланов Евгений Сергеевич (п. Зональная Станция, Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск»);

          Борисова Наталья Михайловна (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);

          Буряк Ольга Борисовна (Омск, Омская область, филиал АО «БСК» «Башхим» в Москве);

          Волконицкая Кристина Геннадьевна (Красноярск, Красноярский край, Департамент науки промышленной политики и предпринимательства г. Москвы);

          Голомидов Дмитрий Олегович (Новосибирск, Новосибирская область, ЧУДО «АВС центр»);

          Дерябин Александр Евгеньевич (Омск, Омская область, ООО «Снейл»);

          Каневский Александр Борисович (Иркутск, Иркутская область, Министерство финансов Иркутской области);

          Костерин Василий Николаевич (Иркутск, Иркутская область, ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»);

          Кудасов Денис Александрович (Кемерово, Кемеровская область, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»);

          Лапшина Ольга Сергеевна (Северск, Томская область, ПАО «Сбербанк»);

          Мирсаяпов Рустам Рифович (Омск, Омская область, ООО «Творческие технологии»);

          Морозков Константин Валентинович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «РусГидро»);

          Невежин Евгений Викторович (Норильск, Красноярский край, ПАО «ГМК «Норильский никель»» на территории Норильского промышленного района (ООО «Заполярная строительная компания»));

          Осипенко Владимир Борисович (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);

          Погуляев Иван Константинович (Красноярск, Красноярский край, АО «Фрейт Линк»);

          Ри Руслан Уньилович (Иркутск, Иркутская область, АО «Ангарская нефтехимическая компания»);

          Сергейкин Алексей Александрович (Железногорск, Красноярский край, МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление»);

          Смирнова Юлия Владимировна (Красноярск, Красноярский край, ПАО «Красноярскэнергосбыт»);

          Сосновский Григорий Игоревич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Компания БКС»);

          Степуро Алексей Борисович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «БИНБАНК»);

          Ткачев Владимир Александрович (Барнаул, Алтайский край, КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»);

          Фридман Евгения Романовна (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «ВОГ-Сибирь»);

          Шабис Андрей Геннадьевич (Новокузнецк, Кемеровская область, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»);

          Шафорост Евгений Валерьевич (Барнаул, Алтайский край, Компания «ВОТЭТОЧАЙ»);

          Шашкин Александр Владимирович (Омск, Омская область, индивидуальный предприниматель);

          Шилов Николай Владимирович (Кемерово, Кемеровская область, ПАО «Сбербанк»);

          Яковлев Андрей Сергеевич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).

          В Сибири из приглашенных в финал 29 конкурсантов Красноярский край представляют 8 участников (27,6%), Новосибирскую область – 6 (20,6%), Иркутскую область – 4 (13,8%), Омскую область – 4 (13,8%), Кемеровскую область – 3 (10,4%), Алтайский край – 2 (6,9%), Томскую область – 2 (6,9%).

          Из регионов УрФО в финал вышли:

          Анилов Денис Эдуардович (Тюмень, Тюменская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»);

          Анурьев Денис Алексеевич (Тюмень, Тюменская область, ТННЦ (НК Роснефть));

          Башмаков Александр Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, «Медиа-1»);

          Бурцева Наталья Викторовна (Верхняя Пышма, Свердловская область, ООО «Компания Металл Профиль»);

          Буслаева Любовь Владимировна (Екатеринбург, Свердловская область, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»);

          Винницкий Андрей Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов);

          Горбунов Дмитрий Сергеевич (Лангепас, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»);

          Данюк Никита Сергеевич (Салехард, Ямало-Ненецкий, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);

          Дубровин Игорь Виленович (Екатеринбург, Свердловская область, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области);

          Зиннуров Руслан Абдулхакович (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Запсибкомбанк»);

          Калиберда Евгений Александрович (Челябинск, Челябинская область, индивидуальный предприниматель);

          Кныш Андрей Васильевич (Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, ООО «Информбюро»);

          Кувалдин Сергей Николаевич (Екатеринбург, Свердловская область, Адвокатская палата Свердловской области);

          Кузнецов Константин Александрович (Екатеринбург, Свердловская область, АО «ПФ СКБ Контур»);

          Кустарев Дмитрий Александрович (Тюмень, Тюменская область, ООО «РН-Уватнефтегаз» (Дочернее Общество ПАО «НК «Роснефть»));

          Машуков Антон Андреевич (Тюмень, Тюменская область, Правительство Тюменской области);

          Мехренцева Екатерина Александровна (Екатеринбург, Свердловская область, ООО «Завод АСД электрик»);

          Невьянцев Алексей Юрьевич (Первоуральск, Свердловская область, Группа компаний ВБК);

          Никоненко Мария Владимировна (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Сбербанк»);

          Новиков Илья Николаевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «АвтоБокс»);

          Петухов Игнат Евгеньевич (Екатеринбург, Свердловская область, АО «Особая экономическая зона «Алабуга»»);

          Пикун Роман Витальевич (Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа);

          Пинигин Святослав Сергеевич (Тюмень, Тюменская, ООО «Пульсар»);

          Преображенский Тарас Сергеевич (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Ноябрьсктеплонефть»);

          Прокопович Степан Юрьевич (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Мегамаркет социальных услуг–Сургут»);

          Пушкарев Вячеслав Сергеевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «Газпромнефть-Развитие»);

          Сенькина Дарья Сергеевна (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловский региональный центр Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»);

          Тей Дмитрий Олегович (Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Научно-технический центр «Системы управления»»);

          Хуторянский Ян Аркадьевич (Тюмень, Тюменская область, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»);

          На Урале из 29 приглашенных в финал конкурсантов Свердловскую область представляют 11 участников (38%), Тюменскую область – 10 (34,5%), Ханты-Мансийский АО – 4 (13,8%), Ямало-Ненецкий АО – 3 (10,3%) и Челябинскую область – 1 (3,4%).

          Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания.

          В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

          В субботу в Новосибирске и Екатеринбурге состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Сибирскому и Уральскому федеральным округам в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов.

          Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победительнице предыдущего конкурса «Лидеры России» Екатерине Вебер.


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