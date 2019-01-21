Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» от СФО и УрФО

В воскресенье, 20 января, завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском и Уральском федеральных округах; вечером эксперты подвели итоги и составили списки финалистов от СФО и УрФО.
Так, из регионов СФО в финал вышли:
Авдеев Максим Евгеньевич (Иркутск, Иркутская область, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области);
Альтергот Владимир Рихардович (Красноярск, Красноярский край, АО «Валента Фармацевтика»);
Бакланов Евгений Сергеевич (п. Зональная Станция, Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск»);
Борисова Наталья Михайловна (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);
Буряк Ольга Борисовна (Омск, Омская область, филиал АО «БСК» «Башхим» в Москве);
Волконицкая Кристина Геннадьевна (Красноярск, Красноярский край, Департамент науки промышленной политики и предпринимательства г. Москвы);
Голомидов Дмитрий Олегович (Новосибирск, Новосибирская область, ЧУДО «АВС центр»);
Дерябин Александр Евгеньевич (Омск, Омская область, ООО «Снейл»);
Каневский Александр Борисович (Иркутск, Иркутская область, Министерство финансов Иркутской области);
Костерин Василий Николаевич (Иркутск, Иркутская область, ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»);
Кудасов Денис Александрович (Кемерово, Кемеровская область, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»);
Лапшина Ольга Сергеевна (Северск, Томская область, ПАО «Сбербанк»);
Мирсаяпов Рустам Рифович (Омск, Омская область, ООО «Творческие технологии»);
Морозков Константин Валентинович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «РусГидро»);
Невежин Евгений Викторович (Норильск, Красноярский край, ПАО «ГМК «Норильский никель»» на территории Норильского промышленного района (ООО «Заполярная строительная компания»));
Осипенко Владимир Борисович (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);
Погуляев Иван Константинович (Красноярск, Красноярский край, АО «Фрейт Линк»);
Ри Руслан Уньилович (Иркутск, Иркутская область, АО «Ангарская нефтехимическая компания»);
Сергейкин Алексей Александрович (Железногорск, Красноярский край, МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление»);
Смирнова Юлия Владимировна (Красноярск, Красноярский край, ПАО «Красноярскэнергосбыт»);
Сосновский Григорий Игоревич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Компания БКС»);
Степуро Алексей Борисович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «БИНБАНК»);
Ткачев Владимир Александрович (Барнаул, Алтайский край, КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»);
Фридман Евгения Романовна (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «ВОГ-Сибирь»);
Шабис Андрей Геннадьевич (Новокузнецк, Кемеровская область, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»);
Шафорост Евгений Валерьевич (Барнаул, Алтайский край, Компания «ВОТЭТОЧАЙ»);
Шашкин Александр Владимирович (Омск, Омская область, индивидуальный предприниматель);
Шилов Николай Владимирович (Кемерово, Кемеровская область, ПАО «Сбербанк»);
Яковлев Андрей Сергеевич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).
В Сибири из приглашенных в финал 29 конкурсантов Красноярский край представляют 8 участников (27,6%), Новосибирскую область – 6 (20,6%), Иркутскую область – 4 (13,8%), Омскую область – 4 (13,8%), Кемеровскую область – 3 (10,4%), Алтайский край – 2 (6,9%), Томскую область – 2 (6,9%).
Из регионов УрФО в финал вышли:
Анилов Денис Эдуардович (Тюмень, Тюменская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»);
Анурьев Денис Алексеевич (Тюмень, Тюменская область, ТННЦ (НК Роснефть));
Башмаков Александр Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, «Медиа-1»);
Бурцева Наталья Викторовна (Верхняя Пышма, Свердловская область, ООО «Компания Металл Профиль»);
Буслаева Любовь Владимировна (Екатеринбург, Свердловская область, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»);
Винницкий Андрей Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов);
Горбунов Дмитрий Сергеевич (Лангепас, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»);
Данюк Никита Сергеевич (Салехард, Ямало-Ненецкий, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);
Дубровин Игорь Виленович (Екатеринбург, Свердловская область, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области);
Зиннуров Руслан Абдулхакович (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Запсибкомбанк»);
Калиберда Евгений Александрович (Челябинск, Челябинская область, индивидуальный предприниматель);
Кныш Андрей Васильевич (Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, ООО «Информбюро»);
Кувалдин Сергей Николаевич (Екатеринбург, Свердловская область, Адвокатская палата Свердловской области);
Кузнецов Константин Александрович (Екатеринбург, Свердловская область, АО «ПФ СКБ Контур»);
Кустарев Дмитрий Александрович (Тюмень, Тюменская область, ООО «РН-Уватнефтегаз» (Дочернее Общество ПАО «НК «Роснефть»));
Машуков Антон Андреевич (Тюмень, Тюменская область, Правительство Тюменской области);
Мехренцева Екатерина Александровна (Екатеринбург, Свердловская область, ООО «Завод АСД электрик»);
Невьянцев Алексей Юрьевич (Первоуральск, Свердловская область, Группа компаний ВБК);
Никоненко Мария Владимировна (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Сбербанк»);
Новиков Илья Николаевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «АвтоБокс»);
Петухов Игнат Евгеньевич (Екатеринбург, Свердловская область, АО «Особая экономическая зона «Алабуга»»);
Пикун Роман Витальевич (Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа);
Пинигин Святослав Сергеевич (Тюмень, Тюменская, ООО «Пульсар»);
Преображенский Тарас Сергеевич (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Ноябрьсктеплонефть»);
Прокопович Степан Юрьевич (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Мегамаркет социальных услуг–Сургут»);
Пушкарев Вячеслав Сергеевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «Газпромнефть-Развитие»);
Сенькина Дарья Сергеевна (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловский региональный центр Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»);
Тей Дмитрий Олегович (Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Научно-технический центр «Системы управления»»);
Хуторянский Ян Аркадьевич (Тюмень, Тюменская область, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»);
На Урале из 29 приглашенных в финал конкурсантов Свердловскую область представляют 11 участников (38%), Тюменскую область – 10 (34,5%), Ханты-Мансийский АО – 4 (13,8%), Ямало-Ненецкий АО – 3 (10,3%) и Челябинскую область – 1 (3,4%).
Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания.
В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.
В субботу в Новосибирске и Екатеринбурге состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Сибирскому и Уральскому федеральным округам в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победительнице предыдущего конкурса «Лидеры России» Екатерине Вебер.