Объявлены финалисты конкурса «Лидеры России» от СФО и УрФО

В воскресенье, 20 января, завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфиналов конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском и Уральском федеральных округах; вечером эксперты подвели итоги и составили списки финалистов от СФО и УрФО.

Так, из регионов СФО в финал вышли:

Авдеев Максим Евгеньевич (Иркутск, Иркутская область, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области);

Альтергот Владимир Рихардович (Красноярск, Красноярский край, АО «Валента Фармацевтика»);

Бакланов Евгений Сергеевич (п. Зональная Станция, Томская область, ООО «Газпром трансгаз Томск»);

Борисова Наталья Михайловна (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);

Буряк Ольга Борисовна (Омск, Омская область, филиал АО «БСК» «Башхим» в Москве);

Волконицкая Кристина Геннадьевна (Красноярск, Красноярский край, Департамент науки промышленной политики и предпринимательства г. Москвы);

Голомидов Дмитрий Олегович (Новосибирск, Новосибирская область, ЧУДО «АВС центр»);

Дерябин Александр Евгеньевич (Омск, Омская область, ООО «Снейл»);

Каневский Александр Борисович (Иркутск, Иркутская область, Министерство финансов Иркутской области);

Костерин Василий Николаевич (Иркутск, Иркутская область, ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»);

Кудасов Денис Александрович (Кемерово, Кемеровская область, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального района»);

Лапшина Ольга Сергеевна (Северск, Томская область, ПАО «Сбербанк»);

Мирсаяпов Рустам Рифович (Омск, Омская область, ООО «Творческие технологии»);

Морозков Константин Валентинович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «РусГидро»);

Невежин Евгений Викторович (Норильск, Красноярский край, ПАО «ГМК «Норильский никель»» на территории Норильского промышленного района (ООО «Заполярная строительная компания»));

Осипенко Владимир Борисович (Красноярск, Красноярский край, ОАО «Красцветмет»);

Погуляев Иван Константинович (Красноярск, Красноярский край, АО «Фрейт Линк»);

Ри Руслан Уньилович (Иркутск, Иркутская область, АО «Ангарская нефтехимическая компания»);

Сергейкин Алексей Александрович (Железногорск, Красноярский край, МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное управление»);

Смирнова Юлия Владимировна (Красноярск, Красноярский край, ПАО «Красноярскэнергосбыт»);

Сосновский Григорий Игоревич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Компания БКС»);

Степуро Алексей Борисович (Новосибирск, Новосибирская область, ПАО «БИНБАНК»);

Ткачев Владимир Александрович (Барнаул, Алтайский край, КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологическая больница»);

Фридман Евгения Романовна (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «ВОГ-Сибирь»);

Шабис Андрей Геннадьевич (Новокузнецк, Кемеровская область, АО «ЕВРАЗ ЗСМК»);

Шафорост Евгений Валерьевич (Барнаул, Алтайский край, Компания «ВОТЭТОЧАЙ»);

Шашкин Александр Владимирович (Омск, Омская область, индивидуальный предприниматель);

Шилов Николай Владимирович (Кемерово, Кемеровская область, ПАО «Сбербанк»);

Яковлев Андрей Сергеевич (Новосибирск, Новосибирская область, ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).

В Сибири из приглашенных в финал 29 конкурсантов Красноярский край представляют 8 участников (27,6%), Новосибирскую область – 6 (20,6%), Иркутскую область – 4 (13,8%), Омскую область – 4 (13,8%), Кемеровскую область – 3 (10,4%), Алтайский край – 2 (6,9%), Томскую область – 2 (6,9%).

Из регионов УрФО в финал вышли:

Анилов Денис Эдуардович (Тюмень, Тюменская область, ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»);

Анурьев Денис Алексеевич (Тюмень, Тюменская область, ТННЦ (НК Роснефть));

Башмаков Александр Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, «Медиа-1»);

Бурцева Наталья Викторовна (Верхняя Пышма, Свердловская область, ООО «Компания Металл Профиль»);

Буслаева Любовь Владимировна (Екатеринбург, Свердловская область, ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»);

Винницкий Андрей Владимирович (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов);

Горбунов Дмитрий Сергеевич (Лангепас, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»);

Данюк Никита Сергеевич (Салехард, Ямало-Ненецкий, Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН);

Дубровин Игорь Виленович (Екатеринбург, Свердловская область, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области);

Зиннуров Руслан Абдулхакович (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Запсибкомбанк»);

Калиберда Евгений Александрович (Челябинск, Челябинская область, индивидуальный предприниматель);

Кныш Андрей Васильевич (Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, ООО «Информбюро»);

Кувалдин Сергей Николаевич (Екатеринбург, Свердловская область, Адвокатская палата Свердловской области);

Кузнецов Константин Александрович (Екатеринбург, Свердловская область, АО «ПФ СКБ Контур»);

Кустарев Дмитрий Александрович (Тюмень, Тюменская область, ООО «РН-Уватнефтегаз» (Дочернее Общество ПАО «НК «Роснефть»));

Машуков Антон Андреевич (Тюмень, Тюменская область, Правительство Тюменской области);

Мехренцева Екатерина Александровна (Екатеринбург, Свердловская область, ООО «Завод АСД электрик»);

Невьянцев Алексей Юрьевич (Первоуральск, Свердловская область, Группа компаний ВБК);

Никоненко Мария Владимировна (Тюмень, Тюменская область, ПАО «Сбербанк»);

Новиков Илья Николаевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «АвтоБокс»);

Петухов Игнат Евгеньевич (Екатеринбург, Свердловская область, АО «Особая экономическая зона «Алабуга»»);

Пикун Роман Витальевич (Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа);

Пинигин Святослав Сергеевич (Тюмень, Тюменская, ООО «Пульсар»);

Преображенский Тарас Сергеевич (Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ, ООО «Ноябрьсктеплонефть»);

Прокопович Степан Юрьевич (Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Мегамаркет социальных услуг–Сургут»);

Пушкарев Вячеслав Сергеевич (Тюмень, Тюменская область, ООО «Газпромнефть-Развитие»);

Сенькина Дарья Сергеевна (Екатеринбург, Свердловская область, Свердловский региональный центр Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»);

Тей Дмитрий Олегович (Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ООО «Научно-технический центр «Системы управления»»);

Хуторянский Ян Аркадьевич (Тюмень, Тюменская область, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»);

На Урале из 29 приглашенных в финал конкурсантов Свердловскую область представляют 11 участников (38%), Тюменскую область – 10 (34,5%), Ханты-Мансийский АО – 4 (13,8%), Ямало-Ненецкий АО – 3 (10,3%) и Челябинскую область – 1 (3,4%).

Из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания.

В январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках – в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

В субботу в Новосибирске и Екатеринбурге состоялись торжественные церемонии открытия региональных полуфиналов по Сибирскому и Уральскому федеральным округам в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победительнице предыдущего конкурса «Лидеры России» Екатерине Вебер.