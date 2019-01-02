В Пенсионный фонд начали зачислять конфискованные у коррупционеров деньги

С 1 января 2019 года расширены источники финансирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), в который теперь зачисляют конфискованные в результате раскрытия коррупционных преступлений средства.

Речь идет в том числе о средствах, полученных от реализации конфискованного имущества, передает «Интерфакс».

В 2019-2024 годах ожидается поступление 1,8 млрд рублей.

Закон об этом был принят осенью 2018 года. Соответствующую норму предложили внести в законодательство члены «Единой России» в сентябре 2018 года.