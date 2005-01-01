Чубайс сравнил себя с магнитогорским пенсионером

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что несправедливо, когда он платит за электроэнергию по тому же тарифу, что и пенсионер в Магнитогорске.

«Я не считаю справедливым то, что я плачу за киловатт-час столько же, сколько платит пенсионер в Магнитогорске», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что следует прислушаться к российскому правительству и ввести «социальный тариф».

«Если перевести сложную категорию на простой язык, речь идет о том, чтобы богатые платили больше, а бедные не платили больше», – отметил Чубайс.

Накануне председатель правления «Роснано» назвал правильной идею введения социальной нормы электропотребления.

Позже вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что обсуждается не соцнорма, а градация тарифов для населения в зависимости от потребления.