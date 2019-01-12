Власти Венгрии назвали героями сражавшихся против СССР солдат

Правительство Венгрии призвало вспомнить 76-ю годовщину Острогожско-Россошанской операции и почтить память сражавшихся против СССР солдат.

«Вспомните мужество наших дедов, героических венгерских солдат, которые до конца сражались за Венгрию на Дону», – говорится в Facebook венгерского правительства.

В сообщении также говорится, что в ходе этой операции Венгрия потеряла 120 тыс. «героев, многие были захвачены в плен».

«Уважение героям!» – говорится в сообщении.

В январе 1943 года после советскими войсками была успешно проведена Острогожско-Россошанская наступательная операция, в результате которой были разбиты главные силы 2-й венгерской армии и 8-й итальянской армии, 24-й танковый корпус и корпус особого назначения вермахта. При этом 15 вражеских дивизий были полностью разгромлены.

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