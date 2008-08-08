Песков ответил Макрону по поводу «мечты Путина»

Россия готова вступить на путь нормализации и оживления отношений с ЕС при соответствующем настрое Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы «мечтает развалить ЕС».

«Что касается отношения президента (России Владимира) Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в таком изрядно подмороженном состоянии. Что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран – членов ЕС, ни РФ», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Он напомнил о словах президента России, который неоднократно говорил о готовности России «вступить на путь оживления и нормализации отношений», если такую готовность проявит Брюссель.

«Тем более что по некоторым сегментам эти отношения продолжаются и в плане энергодиалога, и по другим темам», – заявил Песков.

Ранее Макрон заявил, что уважает президента России Владимира Путина, но считает, что его мечта – развал ЕС.

На прошлой неделе Макрон заявил, что европейские страны должны строить новую архитектуру безопасности на континенте вместе с Россией.