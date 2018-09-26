Запашный раскритиковал «шизанутых зоорадикалов»

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал возмущение пользователей соцсетей после случая в магнитогорском цирке, где дрессировщик во время представления тащил за хвост и тыкал палкой потерявшую сознание тигрицу.

«Как бы вы ни пытались подставить цирковое искусство, как бы вы ни пытались ввести в заблуждение людей, нормальных в нашей стране в разы больше, и их не сломать и не обмануть!» – написал он в Instagram.

Он добавил, что все представители циркового искусства уважают зоозащитников, но «с шизанутыми зоорадикалами» им не по пути.

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) 26 Сен 2018 в 1:16 PDT

В видеозаписи он заявил, что «зоошизанутая» опубликовала пост, в котором из трехминутного видео вырезала только одну минуту, где дрессировщик (Артур) тащит тигрицу за хвост и тыкает ее палкой. В комментариях к посту Запашный посоветовал девушке «заткнуться», так как она просто «хайпанула», а поведение Артура Багдасарова объяснил тем, что дрессировщик боялся нападения на тигрицу других зверей.

Он добавил, что зоорадикалам нужно отвечать, чтобы они «не установили в стране свои порядки».

«Проблемы зоошизанутых людей – закрывать цирки, закрывать зоопарки, потом перебраться на домашних животных», – заявил он.

Речь идет об инциденте в магнитогорском цирке 23 сентября, когда тигрица после прыжка через горящие кольца потеряла сознание. Тигрицу облили водой, Багдасаров оттащил ее за хвост. Видео опубликовано на YouTube.