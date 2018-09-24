В Кремле рассказали, как принималось решение об ответных мерах по Ил-20 в Сирии

Руководство страны и военные эксперты в течение недели обсуждали ответные меры России на трагедию с Ил-20 в Сирии, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ситуация с безопасностью наших военнослужащих летчиков, которая возникла после этой трагедии, она диктует необходимость принятия дополнительных мер. Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны, и было принято такое решение», – передает его слова РИА «Новости».

Он уклончиво ответил на вопрос о том, обсуждал ли президент Владимир Путин с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху вопрос поставок С-300.

«По этому разговору мы сообщили все, что считали необходимым. Дополнительно какой-то информации я вам не могу представить», – сказал Песков.

Он отметил, что к трагедии с Ил-20 привела «цепь трагических случайностей», но во многом этому способствовали «преднамеренные действия израильских пилотов».

«Это действительно так. Самолет не был сбит израильской ракетой. Слава Богу. Но, тем не менее, формированию этой цепи случайностей способствовали действия израильских пилотов, и те данные, которые были обнародованы нашими военными экспертами, достаточно красноречиво об этом свидетельствуют», – заключил Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что о контактах России и Израиля по поставкам С-300 в Сирию в Кремле проинформируют отдельно, если эти переговоры состоятся.

В то же время израильские военные и политики пока отказались комментировать намерение России передать С-300 Сирии.

Напомним, в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст Сирии ЗРК С-300, чтобы укрепить боевые возможности сирийской противовоздушной обороны. Поставки С-300 были приостановлены в 2013 году по просьбе Израиля.

«Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», – заявил Шойгу.

Источники пояснили, что это ответ России на гибель военного самолета Ил-20. Отмечалось, что это будет «серьезным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов» по сирийской территории.