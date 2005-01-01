МИД высказался об отношениях с Израилем после поставки С-300 Сирии

Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов выразил уверенность в том, что решение Москвы о поставках современных комплексов С-300 Дамаску не испортит отношения России с Израилем.

«Я думаю, нет, не должно», – приводит его слова ТАСС.

Богданов отметил, что отношения России и Израиля «более масштабные и широкие».

«Это важный, конечно, вопрос. Но это наше право и право суверенной Сирии», – сказал он.

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии современных ракетных комплексов С-300. Президент Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом по этому вопросу.

В Кремле сообщили, что руководство страны и военные эксперты в течение недели обсуждали ответные меры России на трагедию с Ил-20 в Сирии.