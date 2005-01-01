В Общественной палате оценили межэтнические столкновения в КБР

«Насколько я знаю, происходящее носит очень ситуативный характер. Этого могло и не произойти. Это какая-то случайность. Но предпосылки к этому, безусловно, были», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев по поводу происходящих второй день межэтнических столкновениях в Кабардино-Балкарии.

Первый зампред комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев отметил, что этнические столкновения в Кабардино-Балкарии свидетельствуют о том, что если в целом по стране и в регионе ситуация с межнациональными отношениями стала заметно лучше, «то в конкретном населенном пункте она может существенно отличаться».

«Мы в Общественной плате неоднократно встречались с такого рода ситуациями, причем причины этих проблем и столкновений могут быть специфичны для каждого населенного пункта», – сообщил Григорьев.

По его словам, почти всегда в подобных ситуациях находятся те, кто заинтересован в эскалации напряженности. «Это могут быть криминальные группы, которые хотят использовать беспорядки для получения каких-то своих прибылей. Это могут быть финансовые или коммерческие группы, которые под таким предлогом рассчитывают подвинуть своих конкурентов, и местные политические группы, которые рассчитывают спекулировать на этом», – считает Григорьев.

Он призвал к тщательному расследованию событий в Кенделене. «Крайне важно обеспечить физическую безопасность людей, чтобы никто не пострадал. И это на данный момент сделано. А следующий этап – это детальный разбор, почему так произошло», – подчеркнул он.

По его словам, происходящее в республике носит очень ситуативный характер. «Этого могло и не произойти. Это какая-то случайность. Но предпосылки к этому, безусловно, были. И с этими предпосылками надо разбираться, это прежде всего ответственность региональных властей. Они должны решить эту проблему не кулуарно, а с привлечением общественности. В ближайшее время мы свяжемся с Общественной палатой Кабардино-Балкарии и получим более точную информацию», – сообщил Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, межэтнические столкновения в Кабардино-Балкарии продолжаются вторые сутки. Конфликт вспыхнул в балкарском ауле Кенделен. Ночью беспорядки докатились до соседнего города Баксан, а позже затронули столицу республики Нальчик.

Все началось во вторник, когда балкарцы в Кенделене отказались пропустить около 30 конных кабардинцев через свое село. Всадники хотели совершить восхождение на гору Канжаль в честь 310-летия победы в Канжальской битве. У кабардинцев и балкарцев расходятся представления о тех исторических событиях.

В результате в селе произошли ожесточенные стычки между балкарцами и приезжими кабардинцами. На многочисленных видео в соцсетях видно, что у некоторых людей течет кровь. Кто-то заявил, что «черкесы избили балкарского старца», приложив изображения пожилого мужчины с окровавленным лицом.

В среду противостояние продолжилось с новой силой, при этом под удар попали бойцы Росгвардии, которых забрасывали камнями и дымовыми шашками. В селе и окрестных районах противники начали бить стекла автомобилей с «чужими» номерами.

Канжальская битва – ночное сражение, состоявшееся в 1708 году. Тогда черкесы (группа народов, в которую входят в том числе кабардинцы) под предводительством князя Кургоко Атажукина разгромили войска крымского хана Каплан Гирея. Информация о событиях сохранилась в источниках, которые некоторые историки считают сомнительными. Однако для кабардинцев это одно из самых главных исторических событий.