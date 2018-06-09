Минстрой предложил новые меры для предотвращения взрывов газа в домах

Взгляд
9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
Разделы

Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
Перейти а раздел…

Губернатор Алиханов: О перевоспитании homo sapiens и жилищах орков

Калининградский губернатор Антон Алиханов выглядит едва ли не наиболее современно среди всех региональных руководителейФото: Виталий Невар/ТАСС
«Коррупция – это не смазка. Она до какого-то момента кажется смазкой, а по прошествии времени оказывается кислотой». Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он реагирует на предлагаемые ему взятки и что думает по поводу иностранных агентов влияния. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия отстала от США на сотни петафлопс

Cуперкомпьютер Summit весит больше авиалайнера, но считает быстрее всех в миреФото: ornl.gov
«Происходит революция, подобная той, что произошла в конце 1940-х, когда появились первые вычислительные системы» – так директор Института прикладной математики Борис Четверушкин оценивает «гонку суперкомпьютеров». США предъявили миру машину, которая считает со скоростью 200 квадриллионов операций в секунду. Китай наступает на пятки. Где в этой гонке место России? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему американцы ведут переговоры с террористами

Готовясь к переговорам с талибами, американцы не учли главногоФото: Mirwais Khan/AP/ТАСС
Проблема Афганистана переживает тектонический сдвиг – США начали переговоры с террористическим движением «Талибан». Это стало следствием полного провала американской стратегии, что в Вашингтоне нехотя признали. Но беда в том, что за все эти годы американцы так и не поняли главной проблемы Афгана, ввиду чего рискуют наделать еще более страшных ошибок. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Вопросы Прилепина и Шаргунова касаются всей страны

Антон Крылов, журналист
282-я статья и проблемы с получением российского гражданства русскими – это, по сути, две стороны одной медали, а точнее, не медали, а огромной снулой рыбы, которой наплевать абсолютно на все живое, кроме формуляров. Подробности...

G7 демонстрирует признаки распада глобального миропорядка

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
7 июня в Оттаве на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности «обойтись без Трампа». Однако так ли уж едина Европа в решимости обойтись без США? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:G7 признала основанную на ВТО систему торговли устаревшей
          Трамп объяснил желание вернуть Россию в G8Уволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили вернутьсяТрамп ушел от ответа на вопрос о принадлежности КрымаВ «Газпром нефти» предсказали закрытие АЗС из-за убытков
          Как Украина сто миллиардов долларов потерялаПавленскому во Франции назначили бессрочный арестРоссия и Белоруссия определили условия снятия взаимных запретов на молокоПутин поговорил с Порошенко
          Известный телеведущий решил «сбежать» с Украины в СШАСтало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армииБританцы назвали «худший город» чемпионата мира в РоссииПрилепин ответил писателю Шишкину на слова о россиянах – «жертвах отрицательного отбора»

          Главная тема


          Почему Путин принял китайский орден

          особая миссия


          В ЕС призвали Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

          сложные учения


          Бронетехнику США в Прибалтике преследуют неудачи

          «уезжай домой»


          Появились сообщения о жестоком избиении российского парапланериста в Грузии

          2 млрд фунтов


          Абрамович ответил на предложение продать «Челси»

          канцлер капут


          Spiegel: Господству Меркель в Германии и Европе пришел конец

          «выражаясь их языком, брехня»


          Экс-главком Черноморского флота высмеял украинский «перехват» российского корабля

          футбол против изоляции


          Провал бойкота ЧМ-2018 назвали «огромной философской победой» Путина

          «Может, нашим поиграть в хоккей»


          Журова нашла неожиданный способ улучшить игру российских футболистов

          «дураки и дороги»


          Лев Пирогов: Скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, кто бы это заметил?

          «пророссийская ориентация»


          Егор Холмогоров: Границы этого геополитического вектора совпадают с границами Австрийской империи

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Минстрой предложил новые меры для предотвращения взрывов газа в домах

          9 июня 2018, 21:50

          Текст: Алексей Ласнов

          Версия для печати

          Минстрой России предложил оборудовать газовые плиты в жилых домах специальным оборудованием для предупреждения взрывов.

          Министерство предлагает установить на все газовые плиты для жилых домов специальные устройства, предотвращающие скопление несгоревшего газа, следует из письма замминистра Андрея Чибиса депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает РБК.

          В письме говорится, что это более эффективный способ предотвратить взрывы бытового газа, чем установка газоанализаторов.

          Частой причиной взрывов бытового газа является неудаление газа через дымоход, отмечается в обращении. При этом системы безопасности на газовых плитах не обеспечивают прекращение подачи газа к горелке. В министерстве считают, что безопасность в квартирах может повысить установка «бытовой газовой плиты, оснащенной устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа».

          «Представляется целесообразным» установить требования о наличии в бытовых газовых плитах встроенного устройства безопасности, предотвращающего скопление несгоревшего газа, указано в письме.

          Минстрой также предложил рассмотреть вопрос о поправках в регламент Таможенного союза «в части производства бытовых газовых плит, оснащенных устройством предотвращения скопления несгоревшего газа».

          Ранее Минстрой предлагал оснастить жилые помещения газоанализаторами. Другие федеральные органы не поддержали идею, в том числе из-за высоких затрат.

          Глава ведомства Михаил Мень заявлял, что министерство предлагает наделить жилищных инспекторов правом заходить в квартиры для проверки внутридомового газового оборудования.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............