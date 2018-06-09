Минстрой предложил новые меры для предотвращения взрывов газа в домах

Минстрой России предложил оборудовать газовые плиты в жилых домах специальным оборудованием для предупреждения взрывов.

Министерство предлагает установить на все газовые плиты для жилых домов специальные устройства, предотвращающие скопление несгоревшего газа, следует из письма замминистра Андрея Чибиса депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает РБК.

В письме говорится, что это более эффективный способ предотвратить взрывы бытового газа, чем установка газоанализаторов.

Частой причиной взрывов бытового газа является неудаление газа через дымоход, отмечается в обращении. При этом системы безопасности на газовых плитах не обеспечивают прекращение подачи газа к горелке. В министерстве считают, что безопасность в квартирах может повысить установка «бытовой газовой плиты, оснащенной устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа».

«Представляется целесообразным» установить требования о наличии в бытовых газовых плитах встроенного устройства безопасности, предотвращающего скопление несгоревшего газа, указано в письме.



Минстрой также предложил рассмотреть вопрос о поправках в регламент Таможенного союза «в части производства бытовых газовых плит, оснащенных устройством предотвращения скопления несгоревшего газа».



Ранее Минстрой предлагал оснастить жилые помещения газоанализаторами. Другие федеральные органы не поддержали идею, в том числе из-за высоких затрат.

Глава ведомства Михаил Мень заявлял, что министерство предлагает наделить жилищных инспекторов правом заходить в квартиры для проверки внутридомового газового оборудования.