В Совфеде и Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Турции о Крыме

Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу об «аннексии» Крыма не способствует улучшению российско-турецких отношений, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Возмущение выразил и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов. Можно предположить, что заявление министра – своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию», – сказал Косачев, передает РИА «Новости».

В этом случае, добавил он, «улучшению российско-турецких отношений это явно не будет способствовать, эти отношения самодостаточны, отвечают национальным интересам двух стран и не должны быть подвержены внешней конъюнктуре».

Швыткин отметил, что Анкара ведет себя непредсказуемо, и предположил, что она пытается подыграть Евросоюзу. «Вы знаете, где-то Эрдоган выступает критически к Евросоюзу, но в то же время у них просматривается стремление идти в его сторону», – пояснил он. Но, по словам Швыткина, такие заявления не приведут к конструктивным взаимоотношениям.

Ранее в пятницу Чавушоглу раскритиковал европейские страны за то, что они «начали забывать о Крыме», тогда как Турция «не признает и не будет признавать аннексию Крыма».