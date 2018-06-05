Мужчина откопал в огороде скелет экс-супруга сожительницы

В Омской области мужчина откопал в огороде скелет бывшего мужа сожительницы, тем самым раскрыв преступление 20-летней давности, сообщает региональное управление СК.

23 мая мужчина перекапывал землю на приусадебном участке в селе Лузино, чтобы посадить картошку, и наткнулся на человеческие кости и череп, следует из сообщения на сайте ведомства.

Выяснилось, что в 1997 году его 60-летняя сожительница во время ссоры ударила несколько раз по голове топором своего прежнего гражданского мужа. После она расчленила тело и закопала в огороде.

Соседям женщина сказала, что муж уехал на заработки; больше его никто не искал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».