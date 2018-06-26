Грузия сформировала санкционный список по отношению к России

33 человека, которых Грузия обвиняет в убийствах и иных преступлениях против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года, вошли в так называемый список Отхозория-Татунашвили и должны быть подвергнуты международным санкциям, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Список назван так по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии и Южной Осетии, бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года.

После утверждения списка на заседании правительства во вторник он будет направлен в парламент. Тогда и станут известны имена его фигурантов.

Как отметил Мамука Бахтадзе, этот список будет пополняться, при этом Тбилиси рассчитывает на содействие западных партнеров и международного сообщества, чтобы лица, попавшие в него, были задержаны или подвергнуты санкциям.

«Все сделаем, чтобы привлечь к ответу убийц наших граждан и тех, кто покрывал преступников», – заявил премьер-министр.