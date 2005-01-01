Кеннеди захотел встретиться с Путиным

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23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 07:26  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...

Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Кеннеди захотел встретиться с Путиным

             23 июня 2018, 05:38
          Фото: senate.gov/Wikipedia
          Текст: Антон Антонов

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          Сенатор США Джон Кеннеди выразил надежду, что делегации американского Конгресса в России удастся встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

          Кеннеди заявил, что хочет встретиться с российскими чиновниками, чтобы «попытаться установить какое-то взаимопонимание», обсудить общие интересы и проблемы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

          Сенатор выразил желание самостоятельно оценить состояние российской экономики, которая, как он слышал, якобы «терпит крах».

          «По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось», – заявил американский политик.

          «Некоторые говорят, что они (российская сторона) тратят все деньги на Сирию и оружие, а люди умирают от голода. По словам других, это неправда. Так что я не знаю», – сказал сенатор.

          Делегация США намерена уделить основное внимание вопросам дипломатии. Он сказал, что у Москвы и Вашингтона есть «сфера общих интересов». Сенатор рассчитывает, что Конгресс США и Кремль смогут «установить взаимопонимание».

          Кроме того, планируется обсудить якобы имевшее место «вмешательство» Москвы в американские выборы. По словам сенатора, «о таких вещах нужно говорить откровенно». При этом сенатор заверил, что не желает провоцировать «международный инцидент».

          Как сообщил сенатор Ричард Шелби, запланированы «встречи высокого уровня». Он заявил, что законодателям США «будет полезно поговорить» с представителями России.

          В состав делегации также входят сенаторы Джон Хувэн и Стивен Дэйнс. Все четверо являются членами Республиканской партии и едут в Россию по приглашению американского посла Джона Хантсмана.

          Напомним, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что делегация Конгресса США намерена совершить визит в Россию.


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