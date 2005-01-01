Кеннеди захотел встретиться с Путиным

Сенатор США Джон Кеннеди выразил надежду, что делегации американского Конгресса в России удастся встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

Кеннеди заявил, что хочет встретиться с российскими чиновниками, чтобы «попытаться установить какое-то взаимопонимание», обсудить общие интересы и проблемы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Сенатор выразил желание самостоятельно оценить состояние российской экономики, которая, как он слышал, якобы «терпит крах».

«По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось», – заявил американский политик.

«Некоторые говорят, что они (российская сторона) тратят все деньги на Сирию и оружие, а люди умирают от голода. По словам других, это неправда. Так что я не знаю», – сказал сенатор.

Делегация США намерена уделить основное внимание вопросам дипломатии. Он сказал, что у Москвы и Вашингтона есть «сфера общих интересов». Сенатор рассчитывает, что Конгресс США и Кремль смогут «установить взаимопонимание».

Кроме того, планируется обсудить якобы имевшее место «вмешательство» Москвы в американские выборы. По словам сенатора, «о таких вещах нужно говорить откровенно». При этом сенатор заверил, что не желает провоцировать «международный инцидент».

Как сообщил сенатор Ричард Шелби, запланированы «встречи высокого уровня». Он заявил, что законодателям США «будет полезно поговорить» с представителями России.

В состав делегации также входят сенаторы Джон Хувэн и Стивен Дэйнс. Все четверо являются членами Республиканской партии и едут в Россию по приглашению американского посла Джона Хантсмана.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что делегация Конгресса США намерена совершить визит в Россию.