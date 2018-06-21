Полиция Волгограда занялась инцидентом с антисемитскими песнями британских фанатов

Полиция Волгограда начала проверку инцидента в пабе «Галерея», где британские фанаты накануне матча чемпионата мира по футболу Англия – Тунис пели нацистские песни.

Видео, где трое болельщиков вскидывали руки в фашистском приветствии и пели песню антисемитского содержания об английском «Тоттенхэме», в которой упоминались Гитлер и Освенцим, попало в соцсети.

«К нам уже приходила местная полиция, расспрашивала о случившемся», – передает РИА «Новости» слова сотрудника паба «Галерея» по имени Антон.



Сотрудник клуба рассказал полиции подробности того дня, когда английские болельщики отдыхали в баре.

«Накануне матча Англия – Тунис у нас было много людей. Все было спокойно. Пили пиво, говорили о России. Ближе к вечеру народ разошелся. Остались несколько человек, в том числе компания из четырех англичан. Но пели только трое. Песне я не придал особого значения, только потом из соцсетей узнал, что именно пели», – сказал он.



От комментариев в ГУВД Волгоградской области отказались.

Напомним, в апреле ответственный за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018 Марк Робертс рассказал, что «шуточки», к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре, в России не поймут.

Он также призвал болельщиков помнить о том, что матчи с участием сборной Англии проводятся в городах, к которым в России особое отношение, имея в виду прежде всего Волгоград.