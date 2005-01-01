Премьер Новой Зеландии родила первенца

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала мамой, сообщают местные СМИ.

Как пишет New Zeland Herald, Арден родила девочку, которая стала первым ребенком премьера и ее партнера, ведущего новозеландского рыболовного шоу Кларка Гейфорда, передает ТАСС.

Роды прошли в одной из больниц Окленда с использованием искусственной стимуляции.

Как сообщила австралийская версия The Guardian, Ардерн стала второй в истории после Беназир Бхутто женщиной, родившей ребенка, находясь на посту премьер-министра.

В ближайшие шесть недель австралийский премьер будет находиться в отпуске по уходу за ребенком. Исполнять обязанности главы правительства в это время будет глава МИД страны Уинстон Питерс.

В четверг парламент Новой Зеландии без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.



Напомним, 18 апреля сообщалось, что премьер-министр Новой Зеландии Джасида Ардерн временно оставит пост из-за необходимости уйти в декрет.