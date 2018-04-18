Лидер Новой Зеландии решила уйти в декрет

Премьер-министр Новой Зеландии Джасида Ардерн временно оставит пост из-за необходимости уйти в декрет.

Ардерн станет первым в истории лидером государства, ушедшим в декретный отпуск, сообщает NBC News.

Также Арден будет второй в мире женщиной-премьером, родившей ребенка в период нахождения на посту. Первой стала экс-глава пакистанского правительства Беназир Бхутто в 1990 году.

Коме того, Джасида Ардерн является самой молодой на планете женщиной-лидером государства – ей 37 лет.

Отмечается, что новозеландский премьер ждет первенца в июне. Уже четыре года она живет вместе с ведущим популярного рыболовного шоу Кларком Гейфордом, однако пара пока не вступила в брак.

Ардерн вернется на пост премьера по окончании декретного отпуска. На этот период ее заменит вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс.