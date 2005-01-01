Немецкие СМИ: Трамп сделал из Германии грушу для битья

Глава Белого дома Дональд Трамп «воспользовался» миграционной проблемой в Европе, чтобы оправдать свою политику в отношении нелегалов, и превратил для этого Германию в «идеальную мишень» и «грушу для битья», пишет Die Welt.

По мнению автора статьи, дело тут не только в миграции, но и в том, что нынешняя Германия олицетворяет многое из того, против чего выступает Трамп, передает RT.

Так, Берлин тратит мало денег на оборону, к тому же Трамп хочет уменьшить торговый дефицит США и в этом плане Германия для него, как и Китай, – самый главный «нарушитель», отмечает издание.

«Германии стоит готовиться к тому, что в отношениях с Америкой у нее появится еще больше непреодолимых разногласий», – заключает автор, предупреждая, что «это противостояние продлится долго».

Напомним, в понедельник Трамп раскритиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе». В итоге Меркель пришлось оправдываться за проводимую миграционную политику.

Тем временем немцы все меньше верят в способность Меркель решить проблему мигрантов, как и ее союзники по коалиции.