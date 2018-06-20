Трамп решил не экономить на здании нового посольства США в Иерусалиме

Глава Белого дома Дональд Трамп попросил американского посла в Израиле Дэвида Фридмана не экономить при строительстве нового здания посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, сообщил портал Axios.

По данным портала, вопрос о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим глава Белого дома затронул на встрече Трампа со своими сторонниками в Вашингтоне, передает ТАСС

По словам Трампа, его помощники сообщили ему, что строительство нового здания посольства США в Иерусалиме обойдется в 1 млрд долларов, что очень дорого.

Глава Белого дома позвонил американскому послу в Израиле Дэвиду Фридману, который заверил, что здание можно построить за 180 тыс. долларов. Однако Трамп ответил: «Дэвид, я никогда не говорил, что нужно уложиться в такую сумму. Не надо, чтобы здание выглядело дешево, купи хороший мрамор. Потрать 400 тыс. долларов».

В марте Трамп высказывал предположение, что возведение здания обойдется примерно в 250 тыс. долларов, при этом оно будет «очень хорошим».

Напомним, в декабре прошлого года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. А 14 мая этого года в Иерусалиме открылось американское посольство.