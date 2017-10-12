На Украине запретили новые рубли с Крымом

Национальный банк Украины (НБУ) запретил украинским финансовым и небанковским учреждениям принимать еще два вида российских банкнот и монет из-за того, что на них изображен Крым.

Как уточняет украинское издание UBR.ua, НБУ в пятницу направил банкам, «Укрпочте» и небанковским финучреждениям телеграмму, в которой запрещается принимать купюры номиналом 100 рублей, выпущенной к чемпионату мира по футболу в России, и монеты номиналом 3 рубля с изображением Свято-Троицкого собора в Симферополе.

НБУ также потребовал принимать у людей банкноту в 2 тыс. рублей, которая не попадала ни под какие запреты. На ней изображен мост во Владивостоке. Банкнота была введена в оборот одновременно с другой запрещенной купюрой – в 200 рублей с изображением севастопольского памятника и Херсонеса Таврического.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

В октябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. В январе Гознак разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить подлинность банкнот в 200 и 2 тыс. рублей.