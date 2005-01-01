Силуанов рассказал о «значительном росте пенсий»

Повышение пенсий на 1 тыс. рублей будет перекрывать рост потребительских цен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

«Уверяю вас, что рост пенсий будет значительно, значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на два пункта над инфляцией, на 2%, или даже больше. Поэтому то повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства – около 1 тыс. рублей, перекроет рост потребительских цен», – цитирует Силуанова ТАСС.

Напомним, ранее глава российского Кабмина Дмитрий Медведев объявил о планах повышения возраста выхода на пенсию в стране с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие изменения ждут пенсионеров; в частности, планируется повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо нынешней индексации на уровне 400–500 рублей в год.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре.