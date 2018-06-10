На Украине усомнились в возможности возвращении Донбасса

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что в ближайшие 15 лет Украина не сможет вернуть под свой контроль Донбасс и Крым.

«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий. Ближайшее время – это 5-10-15 лет», – передает его слова «Обозреватель».

По его словам, в этой ситуации нельзя говорить про «хорватский сценарий», так как с одной стороны у Украины Россия, а с другой – Евросоюз.

«У нас конфликт между нашими людьми на Донбассе на фоне оккупации Россией, хотя и говорят, что там 60% хотят вернуться в Украину. Есть и другие данные, и они ближе к реальности – 80% не хотят в Украину, как бы мне не жаль это говорить», – сказал он.

По его словам, в Крыму вовсе «ненавидят Украину», а украинские паспорта держат только для приезда на Украину и получения загранспаспорта для безвиза за границу.

«Надо говорить правду, а не смешить людей, что «весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину». Мы же знаем реальную ситуацию – даже не оккупированные территории, а те, которые находятся вокруг них, в «серой зоне» и дальше, больше смотрят в сторону России», – добавил он.

В мае заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрий Грымчак рассказал о трех вариантах, к которым может прибегнуть Киев для возвращения Донбасса, в том числе «военный» сценарий и введение миротворцев.