Назначен новый главный тренер хоккейного СКА

Главный тренер сборной России Илья Воробьев стал новым главным тренером хоккейного клуба СКА, сообщила пресс-служба команды.

По сообщению пресс-службы, контракт заключен на два года, а помогать Воробьеву будут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, передает ТАСС.

Кроме того, работу в клубе продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус и тренеры Юрий Жданов, Денис Коротышев, а тренером-методистом станет Ларс Юханссон.

Напомним, в апреле президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Илья Воробьев будет исполнять обязанности главного тренера сборной России по хоккею на чемпионате мира в Дании, Олег Знарок станет консультантом.