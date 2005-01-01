Симоньян покоробили селфи на фоне Путина

Журналисты подняли вопрос об этичности селфи гостей с президентом во время инаугурации.

Две журналистки заявили о том, что со стороны гостей было неэтично делать селфи с президентом Владимиром Путиным, когда тот шел по Георгиевскому залу, чтобы принести присягу народу России.

«Вот раньше на инаугурациях, бывало, когда Путин ступал на красную дорожку, все аплодировали. А теперь руки заняты – все снимают на iPhone», – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

С ней оказалась солидарна журналист и политтехнолог Марина Юденич.

«Аккуратно так спрошу, чтобы никого не обидеть. А вы правда считаете, что это нормально – делать селфи на фоне президента, идущего по красной дорожке? Притом, стоя чуть ли не в первом ряду? – написала Юденич в Тelegram. – Про то, что фотографировать его, перегибаясь через ограждение, даже спрашивать не буду. Это как бы немного другая красная дорожка, чем в Каннах, не? Ну там сакральность власти, святость места, торжественность момента, уважение к гаранту, вот это вот все... Про дресс-код даже начинать не стану. В своем черном смокинге чувствовала себя ископаемым. Грустно».

Избранный президент Владимир Путин 7 мая принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.