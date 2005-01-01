Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев вызван в МИД Польши из-за того, что главу Польского института международных дел политолога Славомира Дембского не пропустили на территорию России.

«Глава Польского института международных дел Славомир Дембский задержан в аэропорту в Москве», – сообщает Польское радио, передает РИА «Новости».

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, в связи с задержанием Дембского во вторник посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики.