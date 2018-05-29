В Google обидели сторонников теории плоской Земли

Пользователи Reddit заявили об оскорбительном переводе фразы «I am a flat earther» («Я сторонник теории плоской Земли») на французский язык в Google Translate.

Утверждается, что при переводе этих слов с английского языка на французский Google Translate выдает версию «Je suis un fou» («Я сумасшедший»), передает РИА «Новости».

Пользователи Сети предположили, что сбой может быть связан с функцией улучшения перевода, которая позволяет пользователям предложить свой вариант значения тех или иных слов.