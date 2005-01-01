Причиной отмены встречи с Ким Чен Ыном оказался страх Трампа быть отвергнутым

Глава американского государства Дональд Трамп испугался, что лидер КНДР Ким Чен Ын отменит встречу, поэтому решил отменить ее первым, сообщают СМИ.

«Он хотел быть первым, кто отменит встречу», – передает NBC со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

В обсуждении возможной отмены саммита участвовали вице-президент США Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает ТАСС.

Помпео обвинил Болтона в том, что тот решил сорвать встречу, сообщил источник. Другой источник утверждает, что нет поводов говорить о напряженности между главой Госдепа и советником президента.

NBC при этом отмечает, что Болтон действительно повлиял в этом вопросе на Трампа. Президент США именно Болтону зачитал написанное для Ким Чен Ына письмо. А вот Пенсом Трамп оказался недоволен из-за слов вице-президента о КНДР, которые возмутили северокорейскую сторону.