Пашиняна застали за ковырянием в зубах

В Сети появилось видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира ковыряется в зубах.

Видео в своем Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов с комментарием: «Не готов. Пашинян и особенности прямого эфира».

Не готов: Пашинян и особенности прямого эфира pic.twitter.com/64OmzZVET0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2018 г.

Запись сделана на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В какой-то момент камера выхватила Пашиняна, однако он начал ковыряться в зубах. Режиссер трансляции сразу убрал премьера Армении из кадра, переключившись на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с Пашиняном в Сочи.