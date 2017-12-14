США назвали Арктику зоной «военной конкуренции» с Россией

В связи с ухудшением отношений между Москвой и Вашингтоном арктический регион может превратиться в зону «военной напряженности и конкуренции», говорится в отчете исследовательского центра Конгресса США.

В докладе сказано, что у США может не хватить ресурсов для защиты своих интересов в Арктике из-за растущего военного потенциала России в регионе, сообщает RT.

В документе говорится, что арктические территории «вновь обращают на себя внимание Вооруженных сил США (и американских спецслужб)», в особенности ВМС и Береговой охраны, «для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей».

Другие виды американских войск – сухопутные, ВВС и морская пехота – также стали уделять больше внимания операциям в Арктике.

В документе напоминают, что Арктика раньше была «ареной военного соперничества» между Советским Союзом и США, государства размещали там атомный подводный флот и авиацию. Регион утратил былое значение для Соединенных Штатов после распада СССР, однако из-за «возвращения России» в регион Вашингтон решил укрепить там свои позиции.

Ранее президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечивать военную и экологическую безопасность в Арктике.