Опубликовано видео смерча в Астрахани

В интернете опубликовали видео необычного природного явления; жители Астрахани засняли, как вихрь небольшой высоты перемещается по городу, а также изменяет форму.

«Мы думаем, что это смерч», – отмечает за кадром автор опубликованного на YouTube ролика.

В августе 2016 года смерч пронесся по окрестностям Сыктывкара, он повредил крыши зданий, повалил деревья, свалил кран и перевернул автомобиль.