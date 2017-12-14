«Убийца авианосцев» появится на военно-морском параде в Петербурге

«Убийца авианосцев», как неофициально называют атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей», станет новым участником Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В параде на День Военно-морского флота в Петербурге планируется участие одного из «Антеев» (подлодка 949А - прим. ВЗГЛЯД) Северного флота, а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», – передает источник ТАСС.

По его словам, участником парада также станет фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров».

Напомним, «Адмирал Макаров» 30 июля 2017 года уже становился участником Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.