Вышел трейлер фильма Собчак об отце с участием Путина и Медведева

Вышел трейлер фильма телеведущей Ксении Собчак о ее отце, мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, в нем приводятся яркие высказывания президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

Документальный фильм «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выйдет в прокат 24 мая.

«18 лет после смерти отца я никак не могла собраться с силами и восстановить папину историю. Разобраться, что произошло в 96-м между отцом и президентом, как Собчак мог назначить своим первым помощником кадрового офицера КГБ, и почему Борис Ельцин остановил свой выбор на Владимире Путине. Я не успела задать отцу самые важные вопросы пока он был жив», – говорит в трейлере Ксения Собчак.

В фильме поднимаются темы отношений Собчака с первым президентом России Борисом Ельциным, назначения Путина помощником мэра, здоровье градоначальника, поражения Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии, работавшим с Собчаком, Виктором Золотовым, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Известно, что интервью были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, передает РИА «Новости».

Сам Путин неоднократно в своих интервью рассказывал о работе с Собчаком. В марте в фильме Андрея Кондрашова, он поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку уехать из страны.