Кадыров назвал власти стран Прибалтики жалкими тявкающими шавками

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сравнил страны Прибалтики с «запоздало подтявкивающими США шавками», которые запретили 49 россиянам въезд на свою территорию.

Давно уже власти Латвии, Эстонии и других стран, вводящих санкции против России, превратились в жалких дворняжек и прислужников США, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Власти Соединенных штатов уже давно внесли меня в список россиян, которым запрещен въезд на их территорию, хотя я там ни разу не был и не планировал туда лететь, а также заблокировали все мои несуществующие счета. Теперь власти Эстонии, как дворняжки, подтявкивают, хоть и запоздало, своим американским хозяевам, запретив въезд в страну 49 россиянам, в числе которых есть и я», – отметил Кадыров.

По его словам, это лживое угодничество, которое опаснее и страшнее открытой ненависти. Глава Чечни считает, что таким государствам не стоит доверять.

«Их безграничная подлость не имеет ничего общего с верностью и преданностью. Они приспособятся к любому хозяину, будут подносить и прислуживать любому господину, они привыкли быть внизу. И своим поведением они унижают народ своих стран. А такой хозяин как США сегодня даст кость, а завтра пинком выгонит со двора, и будут эти дворняжки поджав хвост бежать и визжать», – подчеркнул политик.