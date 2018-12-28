Опубликованы планы СССР по созданию инфраструктуры для межпланетных полетов

Предприятие «Российские космические системы» обнародовало исторические документы СССР о планах по созданию комплекса космической связи, который мог бы обеспечить полеты автоматических межпланетных станций (АМС) к Венере, Марсу и Луне.

«Дальнейшее развитие космоцентра в Евпатории позволит иметь двухстороннюю радиосвязь с АМС в пределах Солнечной системы и обеспечивать телефонную и фототелеграфную связь с экипажами космических кораблей в пределах 1 млрд километров (район орбиты Юпитера)», – приводит РКС цитату из документа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что данный документ был создан в 1961 году, в год первого полета человека в космос.

«Документ просто пропитан оптимизмом своих создателей, которые во время его написания как раз завершали работу над строительством антенн. В год первого полета человека в космос они не сомневаются, что еще немного – и люди будут спокойно перемещаться по Солнечной системе, а полеты автоматических станций к планетам – это вообще завтрашний день», – отметили в РКС.

Также предприятие отмечает, что этот документ «Развитие системы дальней связи на базе евпаторийского центра («Плутон»)» ранее был недоступен широкой аудитории.

В нем есть планы по модернизации центра «Плутон» в Евпатории в рекордные сроки, согласно им, центр смог бы работать с объектами на удалении вплоть до орбиты Юпитера.

Кроме того, планы предполагали передачу телевизионного сигнала с Венеры и видеотелефонную связь с Марса.

«Один кадр изображения должен был передаваться с Венеры – 5 секунд, с Марса – 1 минуту, с Юпитера – 15 минут. Обо всех этих планах говорится без каких бы то ни было оговорок, авторы документа как будто полностью уверены: все эти миссии – только вопрос времени, причем ближайшего», – отметили в РКС.

Уточняется, что в 1962 году комплекс в Евпатории прошел модернизацию и обеспечил работу со всеми советскими АМС.

«Плутон» стал участником всех советских космических побед. С его помощью удалось провести радиолокацию поверхностей Марса, Меркурия и Венеры и выполнить почти все, что планировали его создатели в 1961 году», – подвели итог в РКС.

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