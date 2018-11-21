Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад

Проект по созданию ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» могли закрыть еще четыре года назад, однако промышленность использовала этот шанс, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Борисов отметил, что комплекс «Авангард» рождался довольно тяжело. «Еще четыре года назад на совещании у верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: «Дайте нам еще один шанс». И они его использовали», – рассказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер отметил, что перед принятием на вооружение «Авангард» три раза испытали успешно. «Это – третьи испытания (проведенные 26 декабря – прим. ВЗГЛЯД), которые подтвердили основные заявленные характеристики, и в прошлом году на упреждение мы заключили серийный контракт», – приводит его слова РИА «Новости».

Борисов также говорил, что «Авангард» способен развивать скорость в 27 Махов.

Ранее бывший министр обороны России, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов заявлял, что ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» не нарушает международные соглашения, включая СНВ-3, его создание не потребовало «крупных финансовых трат».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью.