Названо условие выдачи Россией субсидии НПЗ Белоруссии

Россия готова предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) субсидию только при выполнении взятых обязательств в рамках Союзного государства и более полной интеграции экономик двух стран, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов заявил, что налоговый маневр является внутренним делом России, и если Белоруссия желает, чтобы Москва дала такие же условия для ее нефтепереработчиков, то это должно двигаться равновыгодно, передает ТАСС.

Так, например, можно объединить акцизную политику. Кроме того, у Москвы есть недоверие к белорусским таможенникам; эта проблема решится, если к работе будут привлечены российские специалисты, будет налажен обмен данными.

Вице-премьер сообщил, что белорусская сторона просит Россию субсидировать их НПЗ в размере 2 млрд долларов в год, но Россия пока не готова на такие траты, в том числе из-за большого количества собственных проектов внутри страны и необходимости реализовывать национальные проекты.

Москва готова платить, если будет видеть встречные шаги, подчеркнул министр финансов России.

Он добавил, что условия союзного договора с Россией от 1999 года пока выполняются не в полной мере.

Кроме того, Белоруссия нарушает таможенный режим и ввозит в Россию запрещенные санкционные и подакцизные товары.

Ранее Минск озвучил возможные потери от налогового маневра в нефтяной сфере России в 2019 году.