Эксперт оценил версию США о смерти главы ГРУ Сергуна

«Израильская разведка изначально озвучила версию покушения на Сергуна в Ливане в связи с его работой», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный. Так он прокомментировал информацию из США о том, что начальник ГРУ Игорь Сергун якобы был убит в Ливане, а не скончался в Подмосковье от проблем с сердцем.

Историк спецслужб и генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный напомнил, что изначально было две версии смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна.

«Первая версия была озвучена именно израильской разведкой «Моссад» (через СМИ) о том, что Сергун был ранен в ночь на 1 января 2016 года в Ливане, а уже потом перевезен в спецбольницу ФСБ России в Подмосковье, где и скончался», – напомнил Малеваный.

По официальной версии, Сергун скоропостижно скончался 3 января 2016 года в ведомственном доме отдыха в Московской области – от инфаркта. Генералу было всего 58 лет.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, вновь о смерти Игоря Сергуна в Ливане рассказал бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в ходе допроса в ФБР. Об этом он сообщил еще в январе 2017 года, однако эти показания были опубликованы только в ночь на вторник 18 декабря 2018 года.

Малеваный особо подчеркнул, что начальник ГРУ России – это очень высокий уровень спецслужб РФ, «поэтому на тот и на сегодняшний момент существует только две версии о месте смерти Сергуна: в Ливане и в Подмосковье».

«Официально было озвучено, что Сергун умер от излишнего темпа работы, сердце не выдержало и наступил инфаркт. А израильская разведка изначально озвучила версию покушения на Сергуна в Ливане в связи с его работой. По израильской версии, это произошло с 31 декабря на 1 января. Все-таки, как и израильские ребята говорят, эта версия может быть и бытовой», – отметил эксперт, подчеркнув, что до сих пор информация о том, что на самом деле произошло в ту ночь, «является секретом».

Что касается достоверности обеих версий, то Малеваный назвал «Моссад» одной из лучших разведок в мире. Ее услугами пользуется НАТО. Только из военного бюджета США ежегодно по линии спецфинансирования закрытой строкой «Моссаду» выделяется 17 млрд долларов.

У профессионалов из «Моссада», видимо, есть в Ливане серьезные контакты в местной еврейской общине. «Это внутренняя агентурная разведсеть, которая, вполне возможно, и доложила руководству «Моссада» о том, что произошло с Сергуном. В любом случае человек такого уровня всегда является секретоносителем», – подытожил Валерий Малеваный.

Экс-советник Трампа Флинн действительно не был первым, кто озвучил версию гибели Сергуна в Ливане. Ранее западная исследовательская компания Stratfor, имеющая репутацию «второго ЦРУ», заявляла, что Сергун был убит 1 января 2016 года во время выполнения секретной миссии в этой ближневосточной стране. Такая же версия излагалась в израильской прессе.

В мае 2016 года стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил Сергуну посмертно звание Героя России за успешные действия ГРУ в Сирии и реорганизацию военной разведки.