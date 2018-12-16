Сообщение о скупке голосов на участке в Приморье передано полиции

Информация о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке передана в полицию, сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Поступил звонок относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанной (во Владивостоке – прим. ВЗГЛЯД), мы уведомили правоохранительные органы, началась проверка, установлен контакт с УМВД, надеемся на оперативную и объективную проверку», – приводит его слова «Интерфакс».

Также после звонка в Общественную палату было устранено нарушение на одной из участковых избирательных комиссий. «Коллеги из Общественной палаты получили звонок, что на 601-м участке не запускался КОИБ, не был опечатан ящик для голосования, но наблюдатели сообщили в крайизбирком, сделали замечание комиссии, эти нарушения были оперативно устранены», – добавил Брод.

Он отметил, что есть факты распространении в соцсетях недостоверной информации о нарушениях на выборах. В частности, распространяется сообщение, что в гимназии №5 в Находке неизвестные подошли к полицейскому, отвлекли его и якобы совершили вброс бюллетеней. Брод сообщил, что представители общественных организаций проверили информацию: в Находке нет гимназии с таким номером. Также, по его словам, распространяется «абсурдная информация», что неизвестные пытаются проникнуть в администрацию Находки, эта информация также не подтверждается.

Представитель СПЧ также отметил, что нынешняя избирательная кампания проходила «значительно чище». «Она конкурентна, присутствуют представители разных партий. Какой-то заданности, однозначности кампании нет», – сказал Брод, отметив также открытую работу краевой избирательной комиссии.

«У меня прошли встречи с крайизбиркомом, должен отметить ее открытость, мы получаем информацию о звонках, о ходе дня голосования. Комиссия демонстрирует открытость, передает необходимую информацию, статистику», – добавил он.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

К полудню по местному времени (05.00 мск) явка на выборах составила 13,97%.