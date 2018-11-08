Коллекторы опубликовали порно-коллаж семьи должника

В Хабаровске следственные органы начали проверку после появления в соцсетях непристойных фотоколлажей с участием членов семьи должника микрофинансовой организации.

СУ СК по Хабаровскому краю проверяет информацию местных СМИ о том, как местный житель пострадал от действий коллекторов, сообщили в ведомстве.

Мужчина взял кредит в микрофинансовых организациях. «Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, также разместили в соцсетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи», – говорится в сообщении управления СКР.

По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Ранее в Казани завели дело на коллекторов, угрожавших паяльником 92-летнему ветерану.

До этого началось расследование инцидента в Санкт-Петербурге – коллекторы прислали пожилой женщине фотографию ее «убитой» внучки.

Госдума рассматривает законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО), не имеющим лицензии Центробанка, взыскивать долги с граждан.