Чиновница попыталась оправдаться за слова о ненужной молодежи

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких рассказала, что ее слова про молодежь, которому государство «ничего не должно», были вырваны из контекста.

«Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют», – сказала Глацких телеканалу 360.

Чиновница добавила, что ее реплика была ответом на вопрос из зала о работе государства с молодежью.

«Фраза вырвана, и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство – лишь помощник в этом вопросе», – прокомментировала Глацких.

Напомним, в Сети обсуждают слова Глацких в адрес подростков о том, что государство не просило родителей их рожать и они якобы не нужны государству.

В Росмолодежи эти слова назвали «крайне некорректными» и отметили, что именно государство заинтересовано в росте рождаемости.