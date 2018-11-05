В Росмолодежи удивились словам свердловской чиновницы о ненужных детях

Федеральное агентство по делам молодежи считает слова директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о детях, которым государство «ничего не должно», «крайне некорректными», заявили в пресс-службе Росмолодежи.

«Мы удивлены высказыванием директора департамента молодежной политики Свердловской области относительно отсутствия обязательств государства перед гражданами. Считаем их (высказывания) крайне некорректными», – передает ТАСС сообщение Росмолодежи.

Ведомство подчеркивает, что государство заботится о гражданах и обеспечивает конституционные гарантии, а также занимается выполнением своих социальных обязательств.

«Именно государство в первую очередь заинтересовано в росте рождаемости. И когда мы говорим о том, что один из приоритетов нашей работы – самореализаци, то подразумеваем не только карьеру, бизнес и образование, но и самореализацию в осознанном родительстве», – отмечается в сообщении.

29-летняя директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оскандалилась на встрече с детьми и подростками в Кировграде 24 октября: она заявила, что детям «государство в принципе ничего не должно», и «государство не просило вас рожать».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова чиновницы некорректными и пообещал разобраться в ситуации.

Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Департамент молодежной политики Свердловской области возглавила в 2016 году.