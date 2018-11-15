Эксперт оценил сообщения о требовании банков обосновывать переводы до 1 тыс. рублей

«Чаще всего массовые блокировки могут быть связаны со сбоем ПО или неверными настройками алгоритмов определения признаков сомнительных операций с их последующей блокировкой», – комментирует банковский эксперт Сергей Звенигородский появившуюся информацию о блокировке карт физлиц в случае отказа обоснования перевода в пределах 1 тыс. рублей с карты на карту.

«В данной ситуации необходимо в первую очередь обратиться в банк. Поскольку операции блокируются на основании того, что у кредитной организации возникли сомнения относительно того, что операция осуществлена клиентом, формально банк обязан снять блокировку при условии подтверждения, что действительно перевод был инициирован клиентом. А вот если банк откажется снимать блокировку, у него необходимо запросить обоснование блокировки, поскольку на текущий момент позиция Банка России заключается в том, что необоснованное блокирование трансакций и счетов является грубым нарушением», – говорит эксперт УК «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

«Да, действительно, с недавних пор при обнаружении признаков нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма банки наделены полномочиями блокировать транзакции и даже счета клиентов. Однако требовать от клиента предоставить данные о происхождении денежных средств и обоснование перевода банк не может», – добавляет собеседник.

«Дело в том, что блокировка транзакций осуществляется в автоматическом режиме с использованием систем банка. Чаще всего массовые блокировки могут быть связаны со сбоем ПО или неверными настройками алгоритмов определения признаков сомнительных операций с их последующей блокировкой. Однако это никоим образом не объясняет требований по обоснованию платежей и требований подтвердить законность происхождения средств, что указывает на то, что корень проблемы может лежать в неверном толковании требований регулятора», – считает Звенигородский.

Ранее газета «Известия» сообщила, что российские банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы – в пределах 1 тыс. рублей; в случае отказа карта клиента блокируется. С проблемой столкнулись держатели карт Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

Однако в Центробанке пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

Банки борются с отмыванием денег и финансовым терроризмом. Однако по действующему законодательству кредитные организации информируют Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму свыше 600 тыс. рублей. Такими мелкими суммами банки, как правило, не занимаются.

«По закону банк должен связаться с клиентом, если подозревает, что операция совершается мошенниками, без согласия клиента, для подтверждения проведения платежа. Назначение платежа или происхождение средств банк запрашивать не должен. Массовых обращений об отказе банков в проведении платежей в Банк России не поступало. При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России», – говорится в сообщении ЦБ.

В свою очередь Сбербанк заявил, что бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля банка. Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов; банк выполняет требования законодательства по противодействию отмыванию денег, и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе крупнейшего российского банка.

«Тинькофф банк» также заявил, что не проводит массовые блокировки переводов клиентов, блокирует операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве, заявили РИА «Новости» в пресс-службе кредитной организации.

Максимум, что может требовать банк от клиента, – это устное подтверждение по телефону, что клиент действительно хочет совершить перевод, чтобы убедиться, что это не действие мошенника.