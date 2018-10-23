Главной террористической угрозой для США назвали белых мужчин

Ведущий телеканала CNN Дон Лемон, комментируя события в штате Кентукки, где в результате стрельбы, открытой белым мужчиной, стали двое афроамериканцев, рассказал, что является «главной террористической угрозой» для Соединенных Штатов.

По словам темнокожего телеведущего, белые мужчины для США гораздо опаснее, чем караван мигрантов, движущийся к американской границе. «Мы продолжаем думать, что самая страшная угроза – этот какие-то люди, идущие к нашей границе. Нам нужно понять, что самая большая террористическая опасность в этой стране – белые мужчины, в основном, правые радикалы, и мы должны начать что-то с ними делать», – приводит его слова The Independent.

Высказывание ведущего вызвало широкий общественный резонанс. На него, в частности, ответил сын американского президента Дональд Трамп-младший, назвавший Лемона «придурком». «Я подумал, что это шуточная цитата, вырванная из контекста, но нет...» – написал Трамп-младший в Twitter. Он посетовал на то, что многие левые «именно так и думают».

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал отправить к границе Соединенных Штатов с Мексикой столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить «растущий караван беженцев».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой.