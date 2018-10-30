Песков сказал, чем занят Путин во время долгих перелетов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о занятиях главы российского государства Владимира Путина во время долгих перелетов.

«Он работает с документами, потому что к нему поступают документы. Ведь президентские указы, распоряжения, которые выпускает пресс-служба президента и администрация каждый день, они сначала должны быть подписаны президентом», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Пескова, иногда Путин «смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации».

Представитель Кремля добавил, что на чтение художественной литературы у главы государства остается мало времени.

Ранее Песков рассказывал, что Путин ежедневно проплывает километр, почти каждый день глава государства посвящает спорту около полутора часов.