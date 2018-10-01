Эксперт оценил планы Украины создать ракету, способную «достать до Москвы»

«Через 15 лет не только Россия, но и весь мир уйдут далеко вперед. И то, о чем украинцы говорят сегодня, уже не понадобится», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев, комментируя заявление украинцев о возможностях местного ВПК создать ракету дальностью полета 1,5 тыс. км, что якобы позволит Киеву начать диктовать свои условия Москве.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев считает, что теоретически Украина может в течение ближайших 10–25 лет создать ракету дальностью полета 1,5 тыс. км.

«На Украине есть конструкторская база и те условия, которые при определенных вложениях и использовании человеческих ресурсов могут быть реализованы. Но это все теоретические посылы», – считает он.

Он сомневается, что Украине удастся создать подобное оружие с нуля и, скорее всего, будет модернизировано что-то старое из опытных советских образцов или уже действующих моделей. Например, ракетный комплекс «Точка-У» или прообраз российского «Искандера». «То есть это нужно где-то взять или своровать, каким-то образом переработать и после всех мероприятий заявить о том, что это новая ракета», – говорит эксперт.

Хатылев убежден, что в итоге будет реализован прежний сценарий, как украинцы поступали в случае с выпуском «якобы созданного ими танка» или снайперской винтовки.

«Это советский образец, на который нанесли украинскую полосочку и сказали: «Это мы сделали на заводе в Кременчуге». А на заводе я, как специалист по ПВО и в области оборонки, могу четко сказать, что там делались только тягачи. А теперь они заявляют, что они там и винтовки делают и что угодно. А на самом деле у них там цеховое производство: два конструктора, один начальник и три слесаря, которые чешут напильником по какой-то железке», – уверен эксперт.

Даже если украинцы в итоге создадут ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров, то Киев не сможет начать диктовать свои условия Москве. По его словам, в ближайшее десятилетие Россия и весь мир уйдут далеко вперед и то, о чем украинцы говорят сегодня, уже не понадобится. «Мы уже сегодня говорим о гравитационном и электромагнитном оружии, о космических технологиях. Зачем эта ракета?» – задается вопросом Хатылев.

Впрочем, он заверил, что сегодня российских средств вооружений достаточно для того, чтобы «нанести поражение украинским вооруженным силам, то есть нанести удар по штабам, дислокациям войск, по боевым позициям». «Мы можем уничтожать их в день раз по десять. Просто нет смысла организовывать противодействие на вероятное создание украинцами подобной ракеты», – подытожил Сергей Хатылев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, о возможности ВПК Украины создать ракету с дальностью полета 1,5 тыс. километров заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак. По его словам, «конфликт с Россией» якобы вызвал «серьезный всплеск» развития украинских военных технологий и новое вооружение «изменит риторику переговоров», так как Украина получит возможность «диктовать свои условия».